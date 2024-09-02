Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Челябинске

Житель Златоуста спровоцировал массовую аварию с участием пяти легковых автомобилей на северо-западе Челябинска. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на улице Чичерина 49-летний мужчина за рулем Volkswagen врезался в остановившиеся впереди автомобили. В результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что водитель иномарки был пьян. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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