Пьяный водитель насмерть сбил женщину при движении назад в Нефтеюганске
Смертельная авария произошла в Нефтеюганске. Предполагаемым виновником стал пьяный водитель, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции ХМАО.
Согласно данным ведомства, автомобилист на Mazda сбил женщину, двигаясь задним ходом. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранители провели освидетельствование. Анализ показал наличие 0,936 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.