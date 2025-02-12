Пьяный водитель насмерть сбил собутыльника после отдыха на озере под Тюменью

Суд в Абатском районе вынес приговор местному жителю, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций Тюменской области.

Установлено, что фигурант, следуя на машине по полю, сбил своих знакомых. Незадолго до аварии водитель отдыхал с ними на берегу озера, распивая спиртные напитки.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Один из потерпевших впоследствии скончался. Обвиняемому назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Кроме того, мужчину обязали выплатить гражданские иски на пять миллионов рублей.