Пьяный водитель мопеда устроил смертельное ДТП в Омской области
В Оконешниковском районе по вине пьяного водителя мопеда произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на УМВД по Омской области.
По предварительной информации, 24-летний мужчина сел за руль пьяным. Он не справился с управлением, и мопед опрокинулся.
Пассажир двухколесного транспорта, 44-летний мужчина, погиб на месте. Проводится проверка.
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