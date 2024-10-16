Пьяный водитель мопеда устроил смертельное ДТП в Омской области

В Оконешниковском районе по вине пьяного водителя мопеда произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на УМВД по Омской области.

По предварительной информации, 24-летний мужчина сел за руль пьяным. Он не справился с управлением, и мопед опрокинулся.

Пассажир двухколесного транспорта, 44-летний мужчина, погиб на месте. Проводится проверка.

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