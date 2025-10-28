Пьяный водитель из ЯНАО попал в колонию за сопротивление полиции

Жителя Ямала осудили за применение силы к полицейскому. Происшествие случилось в селе Белоярск Приуральского района. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По данным ведомства, 31 августа 2025 года участковый уполномоченный остановил остановил машину фигуранта, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, осознавая последствия, отказался подчиниться и поехал дальше, протащив сотрудника полиции за автомобилем.
В результате суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы.
