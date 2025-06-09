Пьяный водитель из Челябинска попал в ДТП на угнанной машине

В Челябинской области полиция задержала мужчину, совершившего угон автомобиля Lada Kalina в одном из садовых товариществ. Правоохранителями установлено, что преступник действовал в состоянии алкогольного опьянения и, пытаясь сбежать с места происшествия, столкнулся с препятствием и повредил машину, написал Ura.ru .

Происшествие имело место в Тракторозаводском районе. Водитель, находившийся за рулем, находился в сильном алкогольном опьянении и не мог предъявить документы, подтверждающие законность владения транспортным средством.

Проведенное расследование показало, что мужчина действительно осуществил неправомерное завладение автомобилем. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).