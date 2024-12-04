Пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП с двумя погибшими на юге Краснодарского края

Два человека погибли и столько же пострадали в результате массовой аварии в Минусинском районе Кубани. Против виновника ДТП возбудили уголовное дело, пишет сайт «Проспект Мира» со ссылкой на представителей краевой полиции.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora, а затем врезался в грузовик и ВАЗ-2114.

В результате 35-летний и 67-летний пассажиры иномарки получили смертельные травмы и скончались на месте аварии. Шоферов отечественных машин доставили в больницу.

Выяснилось, что в момент ДТП управлявший Toyota мужчина был пьян. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.