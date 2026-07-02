Пьяный водитель Infinity устроил ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском на улице Лермонтова в ночь на 2 июня случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, столкнулись автомобили Infinity и ВАЗ-2110, сообщил URA.RU .

По предварительным данным, водитель Infinity при развороте не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2110. В результате столкновения четыре человека погибли на месте, еще двое получили травмы.

«Водитель и три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас инспекторы устанавливают личности погибших, а на месте работает следственно-оперативная группа. Уже известно, что водитель Infinity был в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и не нарушать правила дорожного движения.