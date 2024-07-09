Пьяный водитель ездил по дачным участкам в Башкирии
В селе Байки задержали пьяного водителя, который рассекал на своем авто по полям и дачным участкам. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Башкирии.
Предположительно, пьяный мужчина за рулем Renault сначала задел две инормарки, а потом скрылся с места ДТП. Однако уехал он недалеко и принялся хаотично ездить по чужим участкам,
Обеспокоенные местные жители вызвали полицию, и лихача задержали. Он поблагодарил сотрудников ГИБДД за то, что его остановили.
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