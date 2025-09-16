Пьяный водитель электровелосипеда погиб в ДТП в Карелии

В понедельник, 15 сентября, в Питкяранте на перекрестке улиц Ленина и Садовой произошел инцидент с участием электровелосипеда. Об этом написал сайт karelinform.ru .

Так, 65-летний водитель не справился с управлением, упал на проезжую часть и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что он катался без шлема, не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во вторник, 16 сентября, полиция Карелии сообщила о его смерти. Обстоятельства происшествия уточняются.