Пьяный водитель большегруза насмерть сбил пешехода в Свердловской области и скрылся с места ДТП

Нетрезвый водитель большегруза устроил смертельное ДТП в Свердловской области, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в селе Елань Байкаловского района. По данным ведомства, автомобилист сбил 62-летнего пешехода, который следовал навстречу по проезжей части. Пострадавший скончался на месте.

Водитель скрылся с места, однако позже его задержали. Выяснилось, предполагаемый виновник происшествия находился в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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