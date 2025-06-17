Пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Удмуртии

Дорожная авария произошла в Воткинском районе Удмуртии. Не обошлось без пострадавших, сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, в поселке Новый 36-летний водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Lada Vesta. Травмы получили три человека: предполагаемый виновник ДТП, а также пассажиры отечественной легковушки — 36-летняя женщина и 12-летняя девочка.

Известно, что водитель иномарки ранее был лишен права на управление транспортом. Предположительно, он находился за рулем в состоянии опьянения. Проводится проверка.