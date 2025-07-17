Пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Приморье

Правоохранители Приморского края зарегистрировали за прошедшие сутки семь дорожных происшествий с участием автомобилистов, не имевших водительских удостоверений. Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

Так, в Лесозаводске 24-летний мужчина, управляя машиной Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль и выехал за пределы дороги.

Иномарка протаранила ограждение. Предполагаемый виновник ДТП, не имевший прав, и его 20-летняя спутница получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали. Проводится проверка.