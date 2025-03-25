Пьяный водитель без прав сбил пешехода и врезался в грузовик в Сарапуле

Один человек пострадал по вине пьяного автомобилиста в Сарапуле. Авария произошла на Дальней улице. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Удмуртии.

По информации ведомства, 47-летний мужчина за рулем ВАЗ-2111 в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав сбил 25-летнего пешехода и врезался в припаркованный грузовик HINO.

Пешеход получил разовую медицинскую помощь. Водителю же предстоит ответить перед законом сразу по нескольким статьям: за езду в пьяном виде, управление автомобилем без прав и другие нарушения. Его машину отправили на штрафстоянку. За подобные правонарушения предусмотрены арест до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.