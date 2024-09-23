Пьяный тюменец поджег магазин супруги, не дождавшись ее возвращения с работы
Суд вынес приговор жителю Тюменской области, который намеренно устроил пожар. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.
Фигурант решился на преступление, потому что не дождался возвращения супруги с работы. Женщина побоялась идти домой, так как мужчина был пьян и мог вести себя агрессивно.
В результате злоумышленник поджег деревянное здание, где находился магазин его жены. Тюменцу назначили наказание в виде года лишения свободы условно.
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