Пьяный свердловчанин устроил ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка

На трассе Малахова — Бобровское в Ирбитском районе накануне вечером произошла авария, в которой погибла 15-летняя пассажирка легковушки. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, пьяный мужчина, управляя Ford Focus, не учел с расстоянием до трактора с прицепом, который двигался в том же направлении, и врезался в него. В результате происшествия девочка, находившаяся на заднем сиденье, от полученных травм скончалась до прибытия скорой. Отца девочки и водителя Ford госпитализировали, тракторист не пострадал.

Водитель легкового автомобиля имеет пятилетний стаж вождения и является знакомым отца погибшей. На момент ДТП все пассажиры были пристегнуты. Сотрудники ГАИ начали проверку происшествия, к которой присоединилась прокуратура.

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