Пьяный самокатчик сбил шестилетнего ребенка в Екатеринбурге

Две дорожные аварии, в которых пострадали дети, произошли в Екатеринбурге за сутки. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

Так, на улице Щербакова женщина за рулем машины LADA проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила девятилетнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Школьнику потребовалась госпитализация.

Другое происшествие случилось на Родонитовой улице. Там самокатчик, находясь в состоянии опьянения, наехал на шестилетнего ребенка, который шел по тротуару в сопровождении родителей. Пострадавшего доставили в больницу.