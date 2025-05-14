Пьяный самокатчик сбил шестилетнего ребенка в Екатеринбурге

Две дорожные аварии, в которых пострадали дети, произошли в Екатеринбурге за сутки. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.
Так, на улице Щербакова женщина за рулем машины LADA проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила девятилетнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Школьнику потребовалась госпитализация.
Другое происшествие случилось на Родонитовой улице. Там самокатчик, находясь в состоянии опьянения, наехал на шестилетнего ребенка, который шел по тротуару в сопровождении родителей. Пострадавшего доставили в больницу.
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