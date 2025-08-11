Пьяный россиянин ударил высокопоставленного полицейского во Вьетнаме

Нетрезвый российский турист во Вьетнаме после ДТП на мотоцикле избил подполковника местной полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП произошло в городе Нячанг: 19-летний Артур Х. ехал на мотоцикле вместе с девушкой. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в женщину на мопеде. Спутница парня после аварии пыталась покинуть место происшествия, но ее остановили местные жители.

Для оформления ДТП на место приехал подполковник дорожной полиции. Пока он оформлял показания, Хафизов потребовал вернуть транспорт. После отказа он подобрался сзади и ударил офицера по лицу кулаком. Туриста задержали и до выяснения обстоятельств отправили в местное СИЗО.

Ранее нетрезвый россиянин с топором разгромил офис губернатора в Таиланде. Мужчину задержали, когда он пытался завести припаркованный чужой мотоцикл.