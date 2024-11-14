Пьяный подросток за рулем «семерки» протаранил световую опору в Нижнем Новгороде

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2107 произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. За рулем отечественной легковушки находился 17-летний подросток, сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на представителей областного Управления Госавтоинспекции.

По данным полицейских, авария случилось вечером 13 ноября на улице Героя Сутырина. Несовершеннолетний не справился с управлением и врезался в световую опору.

Предположительно, юный нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в областную детскую больницу с различными повреждениями. Правоохранители начали процессуальную проверку.