Пьяный подросток протащил инспектора ДПС на мотоцикле в Кургане

В Кургане 16-летний байкер устроил ДТП, в котором пострадал сотрудник ДПС. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
Согласно информации ведомства, пьяного подростка на мотоцикле остановили на 261-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Когда один из полицейских подошел к нарушителю, тот резко стартовал и протащил сотрудника несколько метров.
Преследование завершилось столкновением с ограждением, оба участника аварии получили легкие травмы. Проводится проверка.
