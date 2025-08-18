Пьяный подросток протащил инспектора ДПС на мотоцикле в Кургане

В Кургане 16-летний байкер устроил ДТП, в котором пострадал сотрудник ДПС. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Согласно информации ведомства, пьяного подростка на мотоцикле остановили на 261-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Когда один из полицейских подошел к нарушителю, тот резко стартовал и протащил сотрудника несколько метров.

Преследование завершилось столкновением с ограждением, оба участника аварии получили легкие травмы. Проводится проверка.