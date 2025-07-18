Пьяный подросток на мотоцикле спровоцировал ДТП в Сызрани

Вечером 17 июля в Сызрани на улице Волжской произошла серьезная авария, в которую попал 16-летний водитель мотоцикла CTS-250. Молодой человек не сумел удержать контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с автомобилем Lada Kalina, написал сайт volga.news .

В результате инцидента пострадали двое — сам водитель мотоцикла и его 14-летняя пассажирка. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Молодой человек управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, хотя использовал шлем, но пренебрег защитой остальной части тела. Полиция ведет проверку обстоятельств происшествия.