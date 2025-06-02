Пьяный подросток на иномарке устроил ДТП с пострадавшими в Красноярском крае

Пять человек пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Балахтинском районе Красноярского края. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 17-летний водитель Nissan Teana, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, из-за чего иномарка улетела в кювет.

Травмы получили сам автомобилист и его пассажиры: две 14-летние девочки, а также юноши 17 и 18 лет. Проводится проверка.