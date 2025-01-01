Пьяный петербуржец запустил салют в толпе в Новый год

В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, запустившего салют в толпе

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который запустил фейерверк в толпе прохожих. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Мужчина, запустивший фейерверк третьего класса опасности в толпе прохожих, задержан военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии в Александровском саду Санкт-Петербурга», — уточнили в ведомстве.

Дебошира передали в отдел полиции. В Росгвардии напомнили о запрете использовать пиротехнические изделия первого-третьего классов опасности в общественных местах.

В Приморском районе Санкт-Петербурга группа молодых людей устроила «пиротехническую перестрелку» у ЖК «Юбилейный квартал». Участники обменялись выстрелами из фейерверков, сообщило Ura.ru.

В Ярославле запущенный фейерверк попал в людей и припаркованные автомобили. Новогодний салют запустили в одном из дворов Гагаринского переулка в Заволжском районе города.