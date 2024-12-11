Пьяный петербуржец заявил о ложном минировании ЛАЭС
В Красносельском районе задержали мужчину, который напился и позвонил с сообщением о том, что Ленинградская АЭС заминирована. Об этом сообщил Neva.Today.
По предварительным данным, 50-летний мужчина выпивал у себя дома на улице Доблести. Он позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве на ЛАЭС.
Проверка объекта показала, что никакой взрывчатки там нет. Звонившего задержали, ранее он уже привлекался к ответственности из-за жестокого обращения с животными, добавил «Петроград».
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