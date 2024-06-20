Пьяный петербуржец вывесил за ноги двухлетнюю падчерицу из окна на 13 этаже

Житель Петербурга во время ссоры с сожительницей вывесил ее маленькую дочь за ноги из окна на 13 этаже многоквартирного дома на улице Белышева. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, 18 июня между 36-летним мужчиной и женщиной, которые выпивали, произошел конфликт. В ходе перепалки сожитель высунулся с двухлетним ребенком в окно на 13 этаже. При этом он вывесил девочку из окна головой вниз, после чего вернул обратно.

Правоохранители оперативно прибыли на место. Они увидели следы побоев у ребенка и его матери. Мужчина признался, что таким образом хотел воздействовать на якобы невменяемую сожительницу.

Подозреваемого быстро задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Петербуржец признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Гатчине Ленинградской области задержали пьяного мужчину за истязание шестилетней падчерицы. Отчим бил девочку по лицу и таскал ее за волосы.