Пьяный пешеход попал под колеса иномарки в ЯНАО
Пьяный мужчина стал участником дорожной аварии на Объездной улице в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО.
Согласно данным ведомства, нетрезвый пешеход, следуя по тротуару, внезапно шагнул на проезжую часть. В результате он попал под колеса иномарки.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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