Пьяный пешеход попал под колеса иномарки в ЯНАО

Пьяный мужчина стал участником дорожной аварии на Объездной улице в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО.

Согласно данным ведомства, нетрезвый пешеход, следуя по тротуару, внезапно шагнул на проезжую часть. В результате он попал под колеса иномарки.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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