Пьяный охранник напал на посетителей букмекерской конторы в Петербурге

В Петербурге в букмекерском заведении на проспекте Энгельса, 145 произошел инцидент с применением ножа. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Утром 20 августа 2025 года, около 3:00, в полицию Выборгского района поступил сигнал о конфликте. На место выехала патрульная бригада, которая задержала 60-летнего охранника. Он был в состоянии алкогольного опьянения и во время ссоры нанес ножевые ранения трем людям: двум гражданам из Тюмени 33 и 35 лет и 38-летнему иностранцу.
Пострадавшие получили медицинскую помощь и были направлены в больницу с различными повреждениями. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Блиновскому разбили голову и нос за ДТП в Москве
Аварийный жилой дом снесли на 3-ей Крестьянской улице в Мытищах
Украина не собирается проводить референдум для признания регионов за Россией
ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября
Новой украинской ракете предрекли судьбу предшественницы: «Фламинго» уничтожат на корню
Еще 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых собрали в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте