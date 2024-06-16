Пьяный мужчина в Москве устроил перепалку и открыл стрельбу

Житель Москвы вступил в конфликт с группой молодых людей возле кафе на Дубнинской улице. После словесной перепалки 22-летний мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, пьяный москвич набросился на группу молодых людей и угрожал им оружием. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее два иностранца устроили во Владивостоке кулачные бои на проезжей части. Водители поссорились и не смогли договориться друг с другом, поэтому устроили драку. Из-за потасовки возникла пробка, сообщили «Известия».

Групповую потасовку также зафиксировали в июне в Рязани — две группы мужчин подрались из-за сделанного замечания. Мужчины осудили молодежь за непристойное поведение, после чего на них с кулаками набросились пять парней.