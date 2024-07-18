Пьяный мужчина устроил ДТП на угнанной машине в Карелии

Правоохранители установили обстоятельства угона отечественной легковушки в Карелии. К преступлению оказался причастен 46-летний местный житель, сообщил сайт «КарелИнформ».
По данным полиции, мужчина распивал спиртное в компании знакомых, и в какой-то момент в его руках оказались ключи от чужой машины. Подозреваемый отправился кататься, однако не справился с управлением. Автомобиль перевернулся и оказался в кювете.
Горе-водитель не пострадал. После ДТП он выбрался из легковушки и отправился домой.