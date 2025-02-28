Пьяный мужчина ударил подростка ножом в живот в Кузбассе

Правоохранители задержали жителя города Юрга Кемеровской области. Его подозревают в нападении на ребенка, сообщил « Сiбдепо » со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Преступление произошло ночью 23 февраля в заведении на Волгоградской улице. Там между пьяным мужчиной и 15-летним подростком разгорелся конфликт. Агрессор схватил нож и ударил школьника в живот.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.