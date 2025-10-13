Пьяный мужчина убил знакомого с помощью оружия в ЯНАО

В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа случилось происшествие: между двумя мужчинами, распивавшими спиртное, возник конфликт, закончившийся трагически. Об этом написало Ura.ru .

По данным пресс-службы окружного управления Следственного комитета, инцидент произошел ночью 2 октября.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу реки „Толька Тыма“, вооружился огнестрельным оружием и произвел один выстрел в спину мужчине. Смерть потерпевшего наступила от обильной кровопотери на месте преступления», — написала пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей. Следователи занимаются сбором доказательств и проведением необходимых экспертиз.