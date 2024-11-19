Пьяный мужчина пытался задушить свою возлюбленную в Челябинской области
В Чесменком районе задержали мужчину, который пытался убить свою возлюбленную. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина был пьян и поссорился с сожительницей. Желая ее проучить, мужчина сначала начал душить даму сердца, а потом ударил по голове обогревателем.
Испугавшись за свою жизнь, женщина вызвала полицию. Нападавшего, в прошлом уже имевшего проблемы с законом, задержали, возбуждено уголовное дело.
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