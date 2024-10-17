Пьяный мужчина напал с ножом на собутыльника в Челябинской области

Распитие спиртных напитков завершилось поножовщиной и уголовным делом. Происшествие случилось в челябинском городе Озерск, сообщает URA.RU со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД РФ.
В пресс-службе ведомства рассказали, что в ходе застолья 48-летний житель Аргаяшского района схватил нож и ранил знакомого в область предплечья и ключицы. Нападавшему удалось скрыться, однако полицейские оперативно задержали его в лесном массиве.
Пострадавшему оказали необходимую помощь на месте. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.
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