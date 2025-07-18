Пьяный мотоциклист стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП в Петербурге

В декабре прошлого года 50-летний петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом Honda CBR 1100 XX. Из-за превышения скорости байк опрокинулся, задел автобус и врезался в автомобиль Kia. По факту ДТП с участием мотоцикла на Петербургском шоссе возбуждено уголовное дело, написал Piter.TV .

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя. Ему вменяют п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. В результате аварии 47-летний пассажир получил травмы и скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.