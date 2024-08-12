Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП в Кургане

Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла накануне на улице Станционной в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Водитель MOTOLAND XL250, находясь под алкоголем, проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль KIA, который в этот момент поворачивал налево.

Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте