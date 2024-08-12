Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП в Кургане
Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла накануне на улице Станционной в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Водитель MOTOLAND XL250, находясь под алкоголем, проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль KIA, который в этот момент поворачивал налево.
Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
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