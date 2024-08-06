Пьяный мотоциклист сбил ребенка в Тюменской области

В Тюменской области 15-летний подросток на мотоцикле наехал на пятилетнего ребенка. Случай произошел накануне в селе Вагай, написал сайт Ura.ru .

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД региона, сразу после ДТП мотоциклист сбежал с места происшествия. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Он получил множественные ушибы и травмы.