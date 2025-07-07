Пьяный мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Первоуральске

Мотоцикл и автомобиль стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Первоуральске. Авария произошла в воскресенье, 6 июля, на нерегулируемом перекрестке на улице Трубников. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru со ссылкой на представителей ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации инспекторов, водитель иномарки Volkswagen при повороте налево столкнулся с байком, который ехал по полосе встречного движения. В результате различные травмы получили шофер двухколесного транспортного средства и его пассажир, который ехал без шлема.

Выяснилось, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении обоих участников аварии были составлены административные протоколы. Сейчас по факту случившегося идет проверка.