Пьяный мотоциклист без водительских прав пострадал в ДТП в Удмуртии

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Граховском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции республики.

По информации ведомства, на дороге Алнаши – Грахово 42-летний мужчина на мотоцикле Ataki не справился с управлением и перевернулся. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

Стражи порядка установили, что водитель был пьян и не имел прав. Кроме того, он передвигался без шлема, а мотоцикл не был зарегистрирован. Ранее нарушителя уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.