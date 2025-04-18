Пьяный мотоциклист без водительских прав пострадал в ДТП в Удмуртии

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Граховском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции республики.
По информации ведомства, на дороге Алнаши – Грахово 42-летний мужчина на мотоцикле Ataki не справился с управлением и перевернулся. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.
Стражи порядка установили, что водитель был пьян и не имел прав. Кроме того, он передвигался без шлема, а мотоцикл не был зарегистрирован. Ранее нарушителя уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
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