Пьяный юноша на питбайке врезался в автомобиль Honda в Тюмени

В Тюмени 13 мая произошло ДТП с участием питбайка и автомобиля Honda. Авария случилась вечером на пересечении улиц Ямской и Коммунистической, написал сайт Ura.ru.
По предварительной информации, 18-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. У юноши наблюдались признаки алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали водитель и его 17-летний пассажир.
После удара питбайк отбросило на дорожный знак. Как выяснилось, у молодого человека не было водительского удостоверения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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