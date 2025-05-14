Пьяный юноша на питбайке врезался в автомобиль Honda в Тюмени

В Тюмени 13 мая произошло ДТП с участием питбайка и автомобиля Honda. Авария случилась вечером на пересечении улиц Ямской и Коммунистической, написал сайт Ura.ru .

По предварительной информации, 18-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. У юноши наблюдались признаки алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали водитель и его 17-летний пассажир.

После удара питбайк отбросило на дорожный знак. Как выяснилось, у молодого человека не было водительского удостоверения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.