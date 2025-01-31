Пьяный автомобилист переехал 11-летнего школьника на остановке в Уфе

Подросток серьезно пострадал в ДТП по вине 50-летнего жителя Уфы. Мужчина за рулем автомобиля Lada Kalina на большой скорости врезался в автобус на остановке «Госцирк». Об этом пишет сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Башкирии.
По данным полицейских, после столкновения с общественным транспортом машину отбросило на 11-летнего мальчика. Школьника экстренно госпитализировали. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.
Очевидцы аварии предполагают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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