Пьяный автомобилист переехал 11-летнего школьника на остановке в Уфе

Подросток серьезно пострадал в ДТП по вине 50-летнего жителя Уфы. Мужчина за рулем автомобиля Lada Kalina на большой скорости врезался в автобус на остановке «Госцирк». Об этом пишет сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Башкирии.

По данным полицейских, после столкновения с общественным транспортом машину отбросило на 11-летнего мальчика. Школьника экстренно госпитализировали. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.

Очевидцы аварии предполагают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.