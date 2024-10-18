Пьяный автомобилист лишился машины после гонок в Башкирии

В Башкирии правоохранители задержали 23-летнего водителя, который устроил гонки на своем авто в Мелеузовском районе республики. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на региональное ГАИ.

Пьяный гонщик и его друг решил прокатиться на Renault Kaptyur. Мужчин сдал полиции гражданин, который стал очевидцем происходящего.

Стражи порядка установили, что нарушитель приехал из Удмуртии. На злоумышленника завели уголовное дело, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.