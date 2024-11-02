Пьяную девушку, угнавшую автомобиль такси, задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Владимирской области, которая угнала автомобиль у 40-летнего таксиста. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Водитель такси рассказал, что во время поездки с молодой пассажиркой остановился, чтобы зайти в магазин, оставив ключи в замке зажигания. После того, как он вернулся из магазина, машины на месте не оказалось.

Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль вместе с девушкой на Волжской набережной. Угонщица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Заведено уголовное дело.