Пьяную женщину-водителя задержали в ходе рейда в Свердловской области

Правоохранители задержали 33-летнюю женщину-водителя с признаками опьянения в Свердловской области. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на ГИБДД по региону.

Сотрудники полиции остановили женщину, управлявшую машиной «Лада», в ходе рейда в поселке Пышма. Стражи порядка провели тест на наличие спиртного в крови, который подтвердил их подозрения.

Нарушительнице грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей. Кроме того, ее могут лишить водительских прав на срок до двух лет.