Пьяную женщину-водителя задержали в ходе рейда в Свердловской области
Правоохранители задержали 33-летнюю женщину-водителя с признаками опьянения в Свердловской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГИБДД по региону.
Сотрудники полиции остановили женщину, управлявшую машиной «Лада», в ходе рейда в поселке Пышма. Стражи порядка провели тест на наличие спиртного в крови, который подтвердил их подозрения.
Нарушительнице грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей. Кроме того, ее могут лишить водительских прав на срок до двух лет.
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