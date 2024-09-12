Пьяного водителя задержали в Нижнем Новгороде после полицейской погони
Сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за пьяным автомобилистом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные полиции.
Правоохранители обратили внимание на подозрительного водителя внедорожника при патрулировании территории в Нижегородском районе. На требование остановиться лихач не отреагировал и попытался скрыться.
Стражи порядка начали преследование. При задержании, которое удалось провести уже в Канавинском районе, мужчина оказал сопротивление. В отношении него составили 13 административных материалов.
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