Пьяного водителя задержали в Нижнем Новгороде после полицейской погони

Сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за пьяным автомобилистом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители обратили внимание на подозрительного водителя внедорожника при патрулировании территории в Нижегородском районе. На требование остановиться лихач не отреагировал и попытался скрыться.

Стражи порядка начали преследование. При задержании, которое удалось провести уже в Канавинском районе, мужчина оказал сопротивление. В отношении него составили 13 административных материалов.