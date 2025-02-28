Пьяного водителя такси задержали после полицейской погони в Кузбассе

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя такси с признаками алкогольного опьянения в Прокопьевске. Об этом сообщает сайт sibdepo со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Кемеровской области.

Внимание инспекторов ГИБДД привлек автомобиль Volkswagen Polo, водитель которого вел себя неадекватно на дороге.

Полицейские смогли остановить машину после непродолжительной погони. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Против шофера составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.