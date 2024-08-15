Пьяного водителя, по вине которого погиб его сын, отправили в колонию на 6 лет

В Ленобласти суд вынес приговор 35-летнему жителю Бокситогорского района, по вине которого погиб его шестилетний сын. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

В апреле прошлого года мужчина спровоцировал смертельную аварию, сев за руль легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его сын находился в машине без детского удерживающего кресла.

Обвиняемому присудили шесть лет колонии с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.