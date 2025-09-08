Пьяного водителя мотоблока задержали за гонки в Челябинской области

Сотрудники ДПС в городе Куса Челябинской области остановили водителя мотоблока с прицепом. Мужчина устроил гонки, находясь в состоянии сильнейшего опьянения. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей отдела ГИБДД ОМВД по Кусинскому муниципальному району,

По информации правоохранителей медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови нарушителя превысил допустимую норму в семь раз. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

Транспортное средство эвакуировали и поместили на специализированную стоянку. Мужчине грозит штраф до 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.