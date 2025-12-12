Пьяного водителя автобуса отстранили от управления в Челябинске

В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали водителя общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городской Госавтоинспекции.

Согласно информации полиции, на улице Молодогвардейцев был остановлен автобус «ЛиАЗ». За рулем находился 48-летний мужчина с признаками опьянения.

В отношении водителя составили протоколы по нескольким статьям. Кроме того, выяснилось, что диагностическая карта автобуса не оформлена, а сам транспорт не зарегистрирован. В результате мужчину отстранили от управления, а автобус поместили на специализированную стоянку.