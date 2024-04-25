Пьяного мужчину задержали в Петербурге по подозрению в жестоком убийстве собутыльницы | 360°

25 апреля 2024, 16:24
Пьяного мужчину задержали в Петербурге по подозрению в жестоком убийстве собутыльницы
Правоохранители задержали в Петербурге 46-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве знакомой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Petrograd.
Преступление было совершено в одной из квартир на Ленинском проспекте. По предварительным данным, мужчина выпивал вместе со своей знакомой, но потом они поссорились. Разозлившись, он схватил ножницы и ударил жертву в шею.
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От полученного ранения женщина скончалась на месте. Подозреваемого заключили под стражу.
Уголовное дело
Убийства
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