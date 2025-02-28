Пьяного мужчину, который без прав вез людей на дачу, задержали в Новокузнецке

Сотрудники ДПС в Новокузнецке задержали водителя, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, который вез женщину с ребенком на дачу на чужом автомобиле. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

Уровень алкоголя в его крови оказался превышен в 12 раз — алкотестер зафиксировал содержание алкоголя в крови почти 2 мг/л, что свидетельствует о тяжелой степени опьянения. Инцидент произошел ночью на улице Притомской. В салоне находились пассажирка и ее восьмилетняя дочь, которую перевозили непристегнутой на заднем сидении.

Мужчина объяснил полицейским, что купил автомобиль несколько часов назад и решил отправиться на дачу вместе с семьей.

В отношении нарушителя составили протоколы по нескольким статьям административного кодекса. Помимо этого, мужчине грозит уголовное дело и возможное лишение свободы на срок до двух лет.